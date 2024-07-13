"Думаю, с большой долей вероятности будет осуществлен трансфер в клуб РПЛ, это окончательно станет известно в начале следующей недели, тогда мы официально все объявим. Если по какой-то причине переход не состоится, то заявим Ивана на сезон, и со второго тура он сможет помогать команде", - заявил спортивный директор "Родины" Алексей Зинин.
В минувшем сезоне 25-летний Иван Тимошенко принял участие в 28-ми матчах столичной "Родины" в Первой лиге. На его счету 14 забитых мячей и 2 результативные передачи. Напомним, ранее стало известно, что Тимошенко не был заявлен на новый сезон в составе "Родины", которая не смогла пробиться в РПЛ по итогам прошлого сезона.
Ранее СМИ писали, что Иван Тимошенко был одним из вариантов на усиление линии атаки "Лококомтива", которую в текущее трансферное окно покинули нападающие Максим Глушенков ("Зенит") и Артем Дзюба (свободный агент).
Источник: "СЭ"
Форвард "Родины" Иван Тимошенко близок к переходу в клуб из РПЛ
Нападающий клуба "Родина" из Первой лиги Иван Тимошенко может продолжить карьеру в РПЛ.
Фото: официальный сайт "Родины"