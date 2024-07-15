"Уфа" в первом матче после возвращения в Первую лигу смогла добыть 1 очко в гостевом противостоянии против "Алании". Отметим, что команды не нанесли ни одного удара по воротам за матч. Следующий свой матч уфимская команда проведет 21 июля против "Нефтехимика" в гостях. Владикавказцы, в свою очередь, сыграют в гостевом матче против "Тюмени".
Алания - Уфа 0 - 0
Первая лига
1 тур
"Алания": Солдатенко, Татаев, Бутаев, Плиев, Качмазов (Москаленчик, 67), Засеев (Чочиев, 46), Тарба (Гаглоев, 82), Кокоев (Цаллагов, 46), Гурциев (Макаров, 33), Хадарцев, Долгов.
"Уфа": Баклов, Карпов (Гараев, 33), Теняев, Кутин, Перченок, Гуренко, Анисимов, Гыстаров (Шаваев, 66), Мацхарашвили (Агеян, 66), Пасевич, Муллин (Исаев, 72)
"Алания" и "Уфа" разошлись миром в рамках 1 тура Первой лиги. Команды не нанесли ни одного удара по воротам
"Алания" и "Уфа" не выявили победителя в очной встрече (0:0).
Фото: Первая лига