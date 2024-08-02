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РФС проведет проверку действий игроков "Коломны" после 1:8 от "Амкала" в Кубке России

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РФС проведет проверку матча "Амкал" - "Коломна" в Кубке России.
Фото: Telegram-канал Кубка России
Департамент защиты игры РФС проведёт проверку действий футболистов клуба Второй лиги "Коломна" в матче Кубка России против медиафутбольного клуба "Амкал". Напомним, команды встречались в рамках в 1/256 финала пути регионов Кубка России. "Амкал" одержал победу над профессионалами со счетом 8:1.

На 19-й минуте матча главный тренер "Коломны" Александр Куранов заменил центрального защитника Кадыргали Симбаева. На 22-й минуте был заменен правый защитник Александр Кузнецов. В перерыве командой также была проведена двойная замена. В частности, поле покинул голкипер Никита Мерзлюк.

Источник: "Чемпионат"

Кубок России Амкал Коломна
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