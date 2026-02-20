Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Оренбург
11:00
РубинНе начат
Крылья Советов
11:00
ЧайкаНе начат
Акрон
16:00
УралНе начат
Оренбург
17:00
РубинНе начат

В руководстве "Балтики" раскрыли детали трансфера Сауся в "Спартак"

Генеральный директор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал о деталях перехода Владислава Сауся в "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
По словам Измайлова, "Балтика" довольна сделкой со "Спартаком" - трансфер Сауся стал рекордным для калининградского клуба.

- Финансовые точно не раскрою. Но я могу сказать, что мы как клуб довольны.
Это, наверное, на сегодняшний день самая большая сумма трансфера, которая приходила в клуб "Балтика", - приводит слова Измайлова "Чемпионат".

В зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел полузащитника калининградской "Балтики" Владислава Сауся. Согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3,8 миллионов евро, футболист заключил с красно-белыми контракт до лета 2030 года.

В текущем сезоне Саусь вышел на поле в составе калининградцев в 19 встречах и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится