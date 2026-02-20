В руководстве "Балтики" раскрыли детали трансфера Сауся в "Спартак"

- Финансовые точно не раскрою. Но я могу сказать, что мы как клуб довольны.
Это, наверное, на сегодняшний день самая большая сумма трансфера, которая приходила в клуб "Балтика", - приводит слова Измайлова "Чемпионат".
В зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел полузащитника калининградской "Балтики" Владислава Сауся. Согласно данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 3,8 миллионов евро, футболист заключил с красно-белыми контракт до лета 2030 года.
В текущем сезоне Саусь вышел на поле в составе калининградцев в 19 встречах и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.