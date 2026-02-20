Гендир "Балтики" рассказал, как изменились задачи клуба по итогам первой части сезона

- Задачи пересмотрены, потому что даже арифметически, имея 35 очков, мы точно будем в десятке. Естественно, теперь ставить задачу быть в топ-10 — неправильно.
Мы футбольный клуб, спортивная команда и всегда должны ставить перед собой максимальные задачи и их добиваться. Соответственно, сейчас задачи пересмотрены, и мы ориентируемся на более высокие места, - цитирует Измайлова "Чемпионат".
Напомним, что по итогам прошлого сезона калининградская "Балтика" стала чемпионом Первой Лиги и напрямую вышла в РПЛ, главным тренером команды с сентября 2024 года является Андрей Талалаев.
По итогам 18 сыгранных туров калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. Команде Андрея Талалаева предстоит сыграть с петербургским "Зенитом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.