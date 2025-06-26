- Один из основных наших принципов — нулевая терпимость к таким нарушениям. РФС проводит свое разбирательство. Департамент защиты игры занимается этим случаем. Мы получаем материалы от правоохранительных органов, есть и своя информация. Дисциплинарный комитет может принять разные решения, давать оценки заранее не хотелось бы.
Также Дюков подчеркнул, что РФС с уважением относится к "Торпедо", так как это важный клуб с легендарной историей для российского футбола.
Ранее стало известно, что Мещанский суд Москвы отправил Соболева и Скородумова в СИЗО на два месяца. Функционеров "Торпедо" подозревают в попытке оказания противоправного влияния на результат спортивного соревнования. По данным следствия, они пытались подкупить судью Максима Презву, предложив ему более одного миллиона рублей за победу команды, назначение пенальти в ворота соперника или удаление игрока с поля.
По итогам сезона-2024/25 "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге, обеспечив себе выход в РПЛ.
Дюков - о скандале с "Торпедо": один из основных принципов РФС - нулевая терпимость к таким нарушениям
Президент РФС Александр Дюков высказался о ситуации с задержанием функционеров "Торпедо" Леонида Соболева и Валерия Скородумова, которых подозревают в попытке подкупа судьи.
Фото: РФС