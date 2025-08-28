"Его работа нас полностью удовлетворяет". В "Пари НН" высказались о Шпилевском

"Тренерский штаб работает, его работа нас полностью удовлетворяет. Результата пока нет, но мы видим, что Шпилевский адаптируется к лиге, команда делает шаги вперед", - цитирует Удальцова "Матч ТВ".
Алексей Шпилевский был назначен главным тренером "Пари НН" этим летом. Под его руководством команда провела в чемпионате России 6 матчей, в которых одержала всего одну победу и потерпела пять поражений, забив при этом 4 мяча и 12 пропустив.
После 6 сыгранных туров нижегородцы набрали три очка и занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов выразил доверие главному тренеру команды Алексею Шпилевскому.
