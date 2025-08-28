В "Зените" ответили, принял ли клуб предложение по Педро

"Принял ли "Зенит" предложение "Аль-Иттихада" по Педро? Если б принял, то на всех заборах уже было бы написано", - цитирует Медведева "СЭ".
Ранее в "Зените" подтвердили, что клуб получил предложение "Аль-Иттихада" по покупке крайнего нападающего Педро.
19-летний бразилец перешел в "Зенит" в феврале прошлого года из "Коринтианса". Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. В текущем сезоне нападающий принял участие в 9 матчах за сине-бело-голубых и отметился голевым ассистом.
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев сообщил, что предложение "Аль-Иттихада" по трансферу вингера Педро пока не принято.
Фото: ФК "Зенит"