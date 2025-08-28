В "Динамо" объяснили решение расстаться с Лаксальтом

- Очень сложное решение, однако в итоге оно устроило всех — клуб, тренерский штаб и самого игрока. Совместно пришли к этому. Мы не стали дожидаться конца трансферного окна, чтобы не мешать игроку заниматься поисками нового клуба.
Напомним, 22 августа, московское "Динамо" официально объявило о расторжении контракта по взаимному согласию сторон с 32-летним уругвайским защитником Диего Лаксальтом.
Лаксальт играл за "Динамо" с лета 2021 года. Всего на его счету 78 матчей за команду во всех турнирах, в которых футболист отдал 5 голевых передач.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Динамо"