В "Динамо" объяснили решение расстаться с Лаксальтом

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал уход из клуба защитника Диего Лаксальта.
- Очень сложное решение, однако в итоге оно устроило всех — клуб, тренерский штаб и самого игрока. Совместно пришли к этому. Мы не стали дожидаться конца трансферного окна, чтобы не мешать игроку заниматься поисками нового клуба.

Напомним, 22 августа, московское "Динамо" официально объявило о расторжении контракта по взаимному согласию сторон с 32-летним уругвайским защитником Диего Лаксальтом.

Лаксальт играл за "Динамо" с лета 2021 года. Всего на его счету 78 матчей за команду во всех турнирах, в которых футболист отдал 5 голевых передач.

Источник: "СЭ"

