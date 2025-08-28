Матчи Скрыть

ЦСКА заинтересован в переходе капитана "Локомотива" - источник

Дмитрий Баринов может оказаться в другом московском клубе.
По информации источника, московский ЦСКА проявляет интерес к капитану и опорному полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову.

Сообщается, что "армейцы" хотят оформить трансфер в это летнее трансферное окно.

Баринов - воспитанник "железнодорожников". Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел за красно-зеленых 9 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 8 миллионов евро.

