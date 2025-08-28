По информации источника, московский ЦСКА проявляет интерес к капитану и опорному полузащитнику "Локомотива" Дмитрию Баринову.
Сообщается, что "армейцы" хотят оформить трансфер в это летнее трансферное окно.
Баринов - воспитанник "железнодорожников". Контракт 28-летнего футболиста рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне хавбек провел за красно-зеленых 9 матчей, в которых отдал 3 голевые передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 8 миллионов евро.
Источник: Metaratings
ЦСКА заинтересован в переходе капитана "Локомотива" - источник
Дмитрий Баринов может оказаться в другом московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"