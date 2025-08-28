Агент Баринова отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

"Что могу сказать про интерес ЦСКА к Баринову? Это все сплетни из Telegram-каналов", - передает слова агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в капитане "Локомотива" Дмитрии Баринове.
28-летний опорный полузащитник является воспитанником Академии красно-зеленых и выступает за основную команду с 2016 года. Контракт игрока с "железнодорожниками" истекает летом будущего года.
Фото: ФК "Локомотив"