Агент Баринова отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Павел Банатин, агент хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова, опроверг слухи об интересе ЦСКА к футболисту.
Фото: ФК "Локомотив"
"Что могу сказать про интерес ЦСКА к Баринову? Это все сплетни из Telegram-каналов", - передает слова агента "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в капитане "Локомотива" Дмитрии Баринове.

28-летний опорный полузащитник является воспитанником Академии красно-зеленых и выступает за основную команду с 2016 года. Контракт игрока с "железнодорожниками" истекает летом будущего года.

