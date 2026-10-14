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Созин - о Батракове: у него складывается фантастическая карьера

Андрей Созин прокомментировал выступление Алексея Батракова в матче Лиги чемпионов с "Барселоной".
Фото: Getty Images
По мнению эксперта, гол в ворота каталонцев стал одним из самых ярких моментов в карьере российского полузащитника "Галатасарая".

- У Батракова складывается фантастическая карьера. Первый домашний матч в ЛЧ, ты забиваешь "Барселоне". О чём ещё может мечтать начинающий футболист?

Скажи кто-нибудь Алексею 10 лет назад, что сегодня он так сыграет первый домашний матч в Лиге чемпионов, он бы просто не поверил. Забить такой великолепной команде, да даже играть против неё - это счастье, - передаёт слова Созина "Чемпионат".

Батраков открыл счёт на 28-й минуте встречи. Этот мяч стал для него первым в составе "Галатасарая", однако турецкий клуб уступил "Барселоне" со счётом 1:4.

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