Фото: ФК "Локомотив"

- Еще раз повторюсь: ребята большие молодцы. Мы хорошо готовились, они профессионально относятся к своему делу, играют сердцем. Повторюсь, они понимают всю ответственность момента, который сейчас переживает футбольный клуб " Локомотив ".

Наставник подчеркнул, что игроки осознают всю сложность нынешнего положения клуба.Они видят отношение руководства к команде, потому что генеральный директор все время, 24 часа в сутки, находится рядом с командой, - отметил Овчинников в эфире "Матч ТВ".За последние два тура железнодорожники пополнили свой актив шестью очками. Сейчас "Локомотив" идёт 11-м в РПЛ с 17 баллами. Следующая игра - 5 декабря против "Ахмата" в Грозном.