"Манчестер Сити" нанёс 21 удар за тайм по воротам Сафонова - это антирекорд "ПСЖ" в ЛЧ

"Манчестер Сити" установил рекорд по количеству ударов за один тайм в матчах против "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

УЕФА

Во второй половине встречи второго тура общего этапа английская команда нанесла 21 удар по воротам парижан.



По данным OptaJean, с сезона-2003/04, когда компания начала вести такую статистику, соперники "ПСЖ" ещё ни разу не били по его воротам столько раз за один тайм в Лиге чемпионов.



Ворота французской команды в Манчестере защищал российский голкипер Матвей Сафонов. Во втором тайме он пропустил два мяча от Эрлинга Холанда, однако "ПСЖ" сохранил преимущество и победил со счётом 4:2.

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Манчестер Сити