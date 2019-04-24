СМИ: "Тоттенхэм" предложит новый контракт Эриксену

Руководство "Тоттенхэма" собирается предложить обновленный контракт полузащитнику Кристиану Эриксену.По информации Daily Star, "шпоры" начнут переговоры о новом соглашении с датчанином в это межсезонье. Контракт Эриксена истекает 30 июня 2020 года."Мы открыты к диалогу. Конец сезона близок, поэтому мы должны сосредоточиться на результатах. Кристиан особенный человек. Я надеюсь, что он будет и дальше играть за "Тоттенхэм". Посмотрим, что произойдет", – цитирует Покеттино Sky Sports.