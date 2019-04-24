Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 34 66
6 Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд 35 50
8 Эвертон 35 49
9 Лестер  35 48
10 Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 35 14
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СМИ: "Тоттенхэм" предложит новый контракт Эриксену

Руководство "Тоттенхэма" собирается предложить обновленный контракт полузащитнику Кристиану Эриксену.

По информации Daily Star, "шпоры" начнут переговоры о новом соглашении с датчанином в это межсезонье. Контракт Эриксена истекает 30 июня 2020 года.

"Мы открыты к диалогу. Конец сезона близок, поэтому мы должны сосредоточиться на результатах. Кристиан особенный человек. Я надеюсь, что он будет и дальше играть за "Тоттенхэм". Посмотрим, что произойдет", – цитирует Покеттино Sky Sports.

"СЭ"
Теги: Тоттенхэм Эриксен АПЛ
Сегодня, 19:32
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