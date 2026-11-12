По словам представителя футболиста, форвард провёл неплохую встречу, несмотря на отсутствие забитых мячей.
- Костя неплохо сыграл в этой игре. Не забил, ничего страшного - так бывает. Защитники Узбекистана практически не давали ему пространства, закрывали все зоны. Не зря команда играла на чемпионате мира. Главное, что сборная одержала победу в этом непростом матче.
Сборная России обыграла Узбекистан со счётом 3:2. Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре. Начало встречи - в 19:00 мск.
Агент Тюкавина оценил игру нападающего в матче с Узбекистаном
Футбольный агент Алексей Сафонов оценил выступление нападающего Константина Тюкавина в товарищеском матче сборной России против Узбекистана.
Фото: РФС