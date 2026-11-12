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Агент Тюкавина оценил игру нападающего в матче с Узбекистаном

Футбольный агент Алексей Сафонов оценил выступление нападающего Константина Тюкавина в товарищеском матче сборной России против Узбекистана.
Фото: РФС
По словам представителя футболиста, форвард провёл неплохую встречу, несмотря на отсутствие забитых мячей.

- Костя неплохо сыграл в этой игре. Не забил, ничего страшного - так бывает. Защитники Узбекистана практически не давали ему пространства, закрывали все зоны. Не зря команда играла на чемпионате мира. Главное, что сборная одержала победу в этом непростом матче.

Поедет ли Костя на игру в Краснодар? Думаю, да, - передаёт слова Сафонова "СЭ".

Сборная России обыграла Узбекистан со счётом 3:2. Следующий товарищеский матч команда Валерия Карпина проведёт 17 ноября против Венесуэлы в Краснодаре. Начало встречи - в 19:00 мск.

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