Почеттино согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед" - источник

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино достиг договорённости с "Манчестер Юнайтед" о назначении на пост главного тренера команды.

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Как сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, английский клуб согласовал все условия сотрудничества с 54-летним наставником. Федерация футбола США также дала разрешение на его переход.



Напомним, 12 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Майкла Кэррика с поста главного тренера.



После десяти туров манкунианцы набрали восемь очков и занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ.