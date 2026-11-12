Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
20:00
КазахстанНе начат
Люксембург
22:45
ЭстонияНе начат
Лихтенштейн
22:45
АзербайджанНе начат
Андорра
22:45
ГибралтарНе начат
Болгария
22:45
ИсландияНе начат
Словакия
22:45
Фарерские островаНе начат
Шотландия
22:45
Северная МакедонияНе начат
Словения
22:45
ШвейцарияНе начат
Нидерланды
22:45
ГрецияНе начат
Сербия
22:45
ГерманияНе начат

Почеттино согласовал контракт с "Манчестер Юнайтед" - источник

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино достиг договорённости с "Манчестер Юнайтед" о назначении на пост главного тренера команды.
Фото: Getty Images
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, английский клуб согласовал все условия сотрудничества с 54-летним наставником. Федерация футбола США также дала разрешение на его переход.

Напомним, 12 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил об увольнении Майкла Кэррика с поста главного тренера.

После десяти туров манкунианцы набрали восемь очков и занимают 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится