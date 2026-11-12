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РоссияЗавершен

Карпин прокомментировал победу сборной России над Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин остался недоволен игрой национальной команды в первом тайме товарищеского матча против Узбекистана.
Фото: РФС
Россияне одержали волевую победу со счётом 3:2 в Ташкенте, уступая по ходу встречи в два мяча.

- Не скажу, что супердоволен. Наверное, вторым таймом – доволен, но не всей игрой.

Лично у меня больше негатива: то, что мы увидели в первом тайме, совсем не то, что хотелось бы. Поговорили в перерыве, добавили интенсивности и энергии – и всё встало на свои места. Но мы сами себе два мяча забили даже, а не один. В первом тайме мне не понравилось абсолютно всё, - сказал Карпин в эфире Okko.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 17 ноября против Венесуэлы. Игра состоится в Краснодаре и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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