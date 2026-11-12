Карпин прокомментировал победу сборной России над Узбекистаном

- Не скажу, что супердоволен. Наверное, вторым таймом – доволен, но не всей игрой.
Лично у меня больше негатива: то, что мы увидели в первом тайме, совсем не то, что хотелось бы. Поговорили в перерыве, добавили интенсивности и энергии – и всё встало на свои места. Но мы сами себе два мяча забили даже, а не один. В первом тайме мне не понравилось абсолютно всё, - сказал Карпин в эфире Okko.
Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 17 ноября против Венесуэлы. Игра состоится в Краснодаре и начнётся в 19:00 по московскому времени.