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Галактионову оформили прогул тренировки "Локомотива" - источник

Михаилу Галактионову оформили прогул тренировки московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, московский "Локомотив" не подписал официальных документов об отставке Михаила Галактионова. Поэтому вчера, 11 ноября, он должен был проводить тренировку, но не появился на базе. Ему официально оформили прогул, а в контракте специалиста предусмотрен за это штраф.

Напомним, что после поражения московского "Локомотива" от "Рубина" в 14 туре РПЛ со счетом 0:1 председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных на послематчевой пресс-конференции заявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера. Однако на официальных ресурсах клуба данная информация не появилась.

Сообщалось, что генеральный директор "железнодорожников" Борис Ротенберг не хочет выплачивать специалисту неустойку и считает, что сам Галактионов был инициатором ухода, поэтому он должен заплатить 60 миллионов рублей клубу.

Источник: телеграм-канал "Мутко против".

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