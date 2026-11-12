По информации источника, московский "Локомотив" не подписал официальных документов об отставке Михаила Галактионова. Поэтому вчера, 11 ноября, он должен был проводить тренировку, но не появился на базе. Ему официально оформили прогул, а в контракте специалиста предусмотрен за это штраф.
Напомним, что после поражения московского "Локомотива" от "Рубина" в 14 туре РПЛ со счетом 0:1 председатель совета директоров красно-зеленых Юрий Нагорных на послематчевой пресс-конференции заявил об отставке Михаила Галактионова с поста главного тренера. Однако на официальных ресурсах клуба данная информация не появилась.
Сообщалось, что генеральный директор "железнодорожников" Борис Ротенберг не хочет выплачивать специалисту неустойку и считает, что сам Галактионов был инициатором ухода, поэтому он должен заплатить 60 миллионов рублей клубу.
Источник: телеграм-канал "Мутко против".
Галактионову оформили прогул тренировки "Локомотива" - источник
Михаилу Галактионову оформили прогул тренировки московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"