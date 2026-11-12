Сборная России уступала с разницей в два мяча до 70-й минуты, однако дубль форварда Николая Комличенко и гол полузащитника Алексеа Миранчука в течение девяти минут принес гостям волевую победу.
Товарищеские матчи
Голы: Мелёхин, 5 (аг), Каримов, 46 - Комличенко, 70, 75, Ал. Миранчук, 79.
Узбекистан: Назаров, Абдумажидов, Урозов, Каримов (Ризакулов, 89), Махамаджонов (Муртазаев, 80), Эсанов (Рахмоналиев, 89), Хамдамов (Джиянов, 62), Ганиев (Холматов, 62), Мозговой, Файзуллаев (Амонов, 80), Шомуродов (Норчаев, 80).
Россия: Сафонов, Круговой (Бевеев, 90+1), Сильянов (Данилов, 46), Мелёхин, Вахания (Лангович, 76), Батраков (Пруцев, 90+1), Кисляк (Д. Глебов, 76), Обляков (Миронов, 66), Садулаев (Ал. Миранчук, 66), Гладышев (К. Глебов, 66), Тюкавин (Комличенко, 66).
Предупреждения: Мозговой, 16, Вахания, 19.
Дубль Комличенко помог сборной России одержать волевую победу над Узбекистаном
Сборная России совершила камбэк в товарищеском матче с Узбекистаном (3:2).
Фото: РФС