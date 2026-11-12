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Силкин: пропустить два гола от Узбекистана - смешно

Российский тренер Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info оценил победу сборной России над Узбекистаном (3:2).
Фото: РФС
По мнению Силкина, команда Валерия Карпина неубедительно провела первый тайм и допустила серьёзные ошибки в обороне.

- Игра мне не понравилась, по крайней мере, первый тайм точно. Пропустить два мяча от Узбекистана - смешно. В обороне у сборной не все в порядке. Нужно работать и работать. Хорошо, что сумели отыграться, а то криков бы было. Но я до сих пор не понимаю, кто является основным составом у этой команды.

Мне просто интересно, если бы сейчас сборная играла отборочный матч, кто бы вышел с первых минут? Мне сложно представить. Костяка нет, - сказал Силкин.

Следующий товарищеский матч сборная России проведёт 17 ноября против Венесуэлы. Игра состоится в Краснодаре и начнётся в 19:00 по московскому времени.

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