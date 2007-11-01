Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Тоттенхэм
Челси
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Уотфорд
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 36 91
2 Манчестер Сити 35 89
3 Тоттенхэм 35 70
4 Челси 35 67
5 Арсенал 35 66
6 Манчестер Юнайтед 35 64
7 Вулверхэмптон 35 51
8 Уотфорд 35 50
9 Эвертон 35 49
10 Лестер  35 48
11 Вест Хэм 35 43
12 Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл 35 41
14 Борнмут 35 41
15 Бернли 35 40
16 Саутгемптон 35 37
17 Брайтон  35 34
18 Кардифф 35 31
19 Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд 36 14
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Мохамед Салах – рекордсмен "Ливерпуля" по голам в 100 первых матчах

Мохамед Салах накануне сделал дубль в матче АПЛ с "Хаддерсфилдом" (5:0), это была его 100-я игра за "Ливерпуль" во всех турнирах.

Таким образом египтянин довел число своих голов в составе мерсисайдцев до 69. Больше него в первых 100 матчах за "Ливерпуль" не забивал никто.

Теги: АПЛ Салах Ливерпуль
Сегодня, 10:06
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 10:15)
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Болеет за:
«Шинник»
почти по 0,7 мяча за игру...и это не считая что он много распасовывает еще. там в сумме наверное продуктивность будет больше сотки
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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