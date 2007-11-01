Мохамед Салах – рекордсмен "Ливерпуля" по голам в 100 первых матчах

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|36
|91
|2
|Манчестер Сити
|35
|89
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|35
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер
|35
|48
|11
|Вест Хэм
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон
|35
|34
|18
|Кардифф
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд
|36
|14
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Мохамед Салах накануне сделал дубль в матче АПЛ с "Хаддерсфилдом" (5:0), это была его 100-я игра за "Ливерпуль" во всех турнирах.
Таким образом египтянин довел число своих голов в составе мерсисайдцев до 69. Больше него в первых 100 матчах за "Ливерпуль" не забивал никто.
Таким образом египтянин довел число своих голов в составе мерсисайдцев до 69. Больше него в первых 100 матчах за "Ливерпуль" не забивал никто.
Most goals scored in first ? apps for @LFC— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) April 26, 2019
6??9?? MOHAMED SALAH
6??8?? Roger Hunt (1959-69)
6??8?? Sam Raybould (1900-07)
6??4?? Jack Parkinson (1903-14)
6??1?? John Aldridge (1987-89)
6??1?? Albert Stubbins (1946-53)
6??1?? Fernando Torres (2007-11) pic.twitter.com/2bfcsmUEzb
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