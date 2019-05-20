Незадолго до своей смерти отец Салы обвинил "Кардифф" в бездействии: бросили, как собаку

RETWEET : Emiliano Sala’s father dies of heart attack https://t.co/sbCy57lIWN https://t.co/b6oqTdHpsT #ThursdayMotivation #ThursdayThoughts #jaiyeorie



Emiliano Sala’s father, Horacio Sala, has died of a heart attack three. The 58-year old man died 3 months after his son d… pic.twitter.com/DGdtKqUyuD — JAIYEORIE (@jaiyeorienews) April 30, 2019

Орасио Сала — отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, обвинил "Кардифф Сити" в бездействии.Орасио Сала скончался от сердечного приступа в апреле, за несколько недель до этого он участвовал в съемках документального фильма о его сыне, который выйдет в понедельник на BBC."Учитывая, какие деньги были заплачены за него, почему было так тяжело найти что-то в сохранности? Почему? Они оставили его одного. Они бросили его, как собаку", - сказал Орасио Сала в интервью.