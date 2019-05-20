Незадолго до своей смерти отец Салы обвинил "Кардифф" в бездействии: бросили, как собаку

Орасио Сала — отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, обвинил "Кардифф Сити" в бездействии.

Орасио Сала скончался от сердечного приступа в апреле, за несколько недель до этого он участвовал в съемках документального фильма о его сыне, который выйдет в понедельник на BBC.

"Учитывая, какие деньги были заплачены за него, почему было так тяжело найти что-то в сохранности? Почему? Они оставили его одного. Они бросили его, как собаку", - сказал Орасио Сала в интервью.

Теги: Сала Кардифф
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