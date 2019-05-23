Уэйн Руни собирается стать тренером после завершения карьеры

Нападающий "Ди-Си Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, чем займётся после завершения профессиональной карьеры."Тренерской работой. Всю свою жизнь я был в футболе. Это то, что люблю и знаю, было бы странно не попробовать себя в качестве тренера, надеюсь добиться успеха. Играл с большим количеством футболистов и получил немало знаний об этой игре", – цитирует форварда Sky Sports со ссылкой на подкаст KJ & Caldwell.