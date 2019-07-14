Оливье Жиру: Лэмпард – правильный человек для "Челси", он легенда клуба

Форвард Оливье Жиру поделился впечатлениям о главном тренере "Челси" Фрэнке Лэмпарде."Мне нравится исходящая от него энергия, его желание совершенствоваться и побеждать.Думаю, Лэмпард – подходящий человек для "Челси", он легенда клуба. Мы верим в его "Челси" квалифицированность, в его способность сделать команду лучше. Трансферный бан станет хорошей возможностью для продвижения молодых игроков, которые могут показать, на что они способны.Мы с большим энтузиазмом ждем первой игры чемпионата", – сказал Жиру в интервью Radio 5 Live Sports Extra.