Арсен Венгер: "Косьельни со мной всегда вел себя безупречно"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о конфликте лондонского клуба с защитником Лораном Косьельни.Француз выступает за команду с 2010 года, но этим летом отказался ехать с ней в предсезонный тур. За отказ от поездки "Арсенал" открыл против него дисциплинарное дело."Я очень удивлен этой ситуацией. Я не знаю всей истории, но поведение Лорана со мной всегда было безупречным.Я очень высокого мнения о нем как о человеке", – приводит слова Венгера Get French Football News со ссылкой на L’?quipe.