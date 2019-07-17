Арсен Венгер: "Косьельни со мной всегда вел себя безупречно"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер поделился мнением о конфликте лондонского клуба с защитником Лораном Косьельни.

Француз выступает за команду с 2010 года, но этим летом отказался ехать с ней в предсезонный тур. За отказ от поездки "Арсенал" открыл против него дисциплинарное дело.

"Я очень удивлен этой ситуацией. Я не знаю всей истории, но поведение Лорана со мной всегда было безупречным.

Я очень высокого мнения о нем как о человеке", – приводит слова Венгера Get French Football News со ссылкой на L’?quipe.

Sport.ru
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: АПЛ Арсенал Венгер Косьельни
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