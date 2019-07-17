"Матч ТВ" приобрел права на показ Кубка Английской лиги

"Матч" приобрел права на показ игр Кубка Английской лиги на 3 ближайших сезона (2019/20, 2020/21, 2021/22).В сезоне 2019/20 "Матч ТВ" представит зрителям в общей сложности 30 игр турнира (6 — в августе, 8 — в сентябре, 7 — в октябре, 4 — в ноябре, 4 — в январе, 1 — в марте). Отстаивать титул предстоит "Манчестер Сити". Финал традиционно проводится на легендарном лондонском стадионе "Уэмбли". Кроме того, 4 августа с этого же стадиона "Матч" будет вести трансляцию встречи за Суперкубок Англии (FA Community Shield) между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". В планах также показ матчей, приобретенного в сезоне-2018/19 Кубка Англии (FA Cup) и молодежного Кубка Англии (FA Youth Cup).Кубок Английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из 4 дивизионов. Самой титулованной командой является "Ливерпуль" (8 титулов). Турнир проводится по принципу выбывания участников после первого поражения, за исключением полуфиналов, где проходят 2 матча на полях обоих соперников. Победитель Кубка Английской лиги получает путевку в Лигу Европы.