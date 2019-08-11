Ндомбеле - о первом голе за "Тоттенхэм": обычно я нечасто забиваю, но все получилось и я счастлив

Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле, дебютировавший в АПЛ матчем с "Астон Виллой" (3:1), заявил, что его первый гол за новый клуб имеет для него особенное значение. Гол хавбека на 73 минуте встречи позволил "Тоттенхэму" сравнять счет."Ситуация в игре была непростой, нам нужно было забивать. Я доволен этим голом, потому что когда я забил, на табло загорелось 1-1, что придало нам энергии, чтобы вернуться в игру и попытаться выиграть. Что мы и сделали, я этим очень горжусь.Я не из тех, кто обычно много забивает, но тут у меня был шанс и я его реализовал, это идеально!", - цитирует Ндомбеле официальный сайт "Тоттенхэма".