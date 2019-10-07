Робин Ван Перси сомневается в том, что Сульшер способен выправить ситуацию в "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси не уверен в том, что главный тренер "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер способен вывести команду из кризиса. После 8 туров "МЮ" с 9 очками идет на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ."Сульшер говорит о том, что он должен навести порядок в головах игроков. А что это значит?Вы тренер, если вашей команде не достает уверенности, вы должны наделить ей их, поднять их дух. Если же ваша команда чересчур уверена в себе, вам нужно спустить игроков с небес на землю.На данный момент, посмотрев его интервью, посмотрев матч, я не уверен, что он знает, как это сделать", — сказал Ван Перси.