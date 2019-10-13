"Челси" поздравил Чеха с дебютом в хоккее

Пресс-служба лондонского "Челси" поздравила экс-вратаря клуба Петра Чеха с дебютом в хоккее. В среду 37-летний чешский футболист заключил контракт с английским клубом юниорской лиги "Гилфорд Феникс", а в воскресенье дебютировал в новом для себя виде спорта.Команда Чеха победила "Суидон Уайлдкэтс" со счетом 3:2 Б. Голкипер потащил один буллит в послематчевой серии и был признан лучшим игроком встречи."Чех дебютировал во второй команде "Гилдфорда" в спорте, в котором он рос, выступая в родной Чехии. Наш бывший голкипер и нынешний технический советник сделал несколько умных спасений во время матча.Чех был назван лучшим игроком "Гилдфорда", что стало для него памятным первым опытом в соревнованиях по хоккею с шайбой", — говорится в сообщении на официальном сайте "Челси".Чех защищал цвета "Челси" с 2024 по 2015 год. За это время он завоевал с лондонским клубом 15 трофеев.