Капитан и полузащитник красно-белых Роман Зобнин отличился забитым мячом на 14-й минуте. Махачкалинцы ушли от поражения на 89-й минуте благодаря голу вингера Даниила Лесового.
Таким образом спартаковцы набрали 30 очков и упустили возможность подняться на второе место в турнирной таблице, опередив "Зенит".
Чемпионат России
15 тур
Голы: Лесовой, 89 - Зобнин, 14
"Динамо" Махачкала: Магомедов, Махамаджонов, Аларкон, Алибеков, Апшацев (Джабраилов, 66), Хоссейннеджад (Смелов, 67), Кузяев (Лесовой, 65), Зинович, Глушков (Ражаб, 84), Сундуков, Агаларов (Миро, 65).
"Спартак": Помазун, Ву, Бабич, Парада, Литвинов, Солари (Мартинс, 82), Маркиньос (Пруцев, 82), Умяров, Зобнин (Денисов, 68), Фернандеш, Даку (Угальде, 68).
Предупреждения: Умяров, 27, Зобнин, 43, Литвинов, 64, Маркиньос, 80, Джабраилов, 86, Сундуков, 90+5