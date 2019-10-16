Родригес может стать частью сделки по переходу Канте в "Реал"

Колумбийский полузащитник "Реала" Хамес Родригес может стать частью сделки по переходу французского хавбека "Челси" Н’Голо Канте в мадридский клуб, сообщает El Desmarque.По данным источника, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не отступается от своего желания заполучить Канте, но "Челси" требует за француза более € 160 млн. «Реал» не готов платить такую сумму, поэтому планирует предложить лондонцам за Канте € 100 млн, а также Хамеса Родригеса."Челси" всё ещё находится под трансферным баном, действие которого истекает в летнее трансферное окно, поэтому, вероятно, испанцам придётся отложить сделку до конца сезона.Минувшим летом "Реал" купил у "Челси" бельгийского форварда Эдена Азара за € 100 млн. С учётом бонусов сумма трансфера может возрасти ещё на € 45 млн.Издание также сообщает, что Родригес был трансферной целью лондонского клуба до его перехода в "Баварию" в 2017 году. В стане мадридцев надеются, что этот факт поможет договориться с англичанами о сделке.