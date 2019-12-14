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Фергюсон раскритиковал идею создания Суперлиги

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Сэр Алекс Фергюсон раскритиковал идею создания европейской Суперлиги, которая по некоторым данным, должна заменить собой Лигу чемпионов. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, в погоне за большой прибылью, мир рискует потерять большое количество команд с великой историей.

"Данный проект погубить множество европейских клубов, которые играют значимую роль в истории футбола. Плюс, для Английской премьер-лиги (АПЛ) подобная структура точно не сыграет в плюс, так как наша лига и так является лучшей в мире", — сказал Фергюсон.

"Газета"


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Теги: Фергюсон
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