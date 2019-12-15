"МЮ" готов заплатить 30 млн евро за Кулушевски

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Пармы" Деяну Кулушевски.Как сообщает Gazzetta dello Sport, английский клуб отправлял скаутов на матч чемпионата Италии с "Наполи" (2:1), чтобы они просмотрели игру 19-летнего шведского вингера. В этом матче Кулушевски забил один мяч и сделал голевую передачу.По данным источника, "МЮ" может заплатить за Кулушевски 30 миллионов евро. Но интерес к игроку проявляют "Интер" и "Ювентус". В нынешнем сезоне швед провел в серии А 16 матчей, забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.