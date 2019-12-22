Менди: "Ман Сити" может догнать "Ливерпуль", нужно биться до конца

Защитник "Манчестер Сити" Бенжамен Менди поделился мнением о шансах команды догнать лидирующий "Ливерпуль" в турнирной таблице английской Премьер-лиги."Можно ли догнать "Ливерпуль"? Конечно. Если бы это было невозможно, мы бы перестали играть и сразу вручили им кубок. Нужно биться до конца и смотреть, что из этого выйдет."Ман Сити" нужно набирать по 3 очка в каждом матче. Важно не отступать. В прошлом сезоне мы потеряли много очков в этот период. В этом сезоне играем более сосредоточенно. Наступает очень важный момент для всей лиги", - цитирует Менди Daily Mail.