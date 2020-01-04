"Вест Хэм" продлил контракт с Ковентри до лета 2023 года

Английский "Вест Хэм Юнайтед" подписал новый контракт с футболистом молодежной сборной Ирландии Конором Ковентри, сообщается на официальном сайте клуба из восточного Лондона.Как отмечается, новое соглашение 19-летним полузащитником рассчитано сроком до лета 2023 года с возможностью продления еще на сезон.Ковентри является воспитанником "Вест Хэма" и дебютировал за основную команду "молотобойцев" в прошлом сезоне в матче Кубка английской лиги с "Маклсфилд Таун" (8:0).В нынешнем сезоне хавбек успел провести за первую команду "Вест Хэма" один матч - в Кубке лиги против "Ньюпорт Каунти" (2:0), а также провел семь игр за молодежную сборную Ирландии в отборочном турнире Евро-2021.