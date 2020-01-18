Сульшер: "Ливерпуль" может выиграть требл, но им не сравниться с командой Сэра Алекса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер перед матчем АПЛ с "Ливерпулем" поделился мнением об успехах "красных".



"Ливерпуль" уверенно возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 13 очков. Мерсисайдцы приближаются к первой победе в чемпионате Англии с 1990 года. В текущем сезоне они еще не проигрывали, потеряв очки лишь в матче с "Манчестер Юнайтед" в первом туре.



"Если говорить в долгосрочной перспективе, то величайшие клубы - те, которые стабильно добиваются таких результатов. И никто не может сравниться в этом аспекте с "Манчестер Юнайтед" Сэра Алекса. Но я, конечно, признаю, насколько классную работу в "Ливерпуле" проделал Юрген Клопп.



"Ливерпуль" одержал 33 победы и 5 раз сыграл вничью в последних 38 матчах в лиге. Это составляет 104 очка, что является прекрасным показателем. Они могут выиграть требл, но посмотрим, что будет в мае", - сказал Сульшер.