Месси: до сих пор не понимаю, как мы проиграли "Ливерпулю" 0:4

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вспомнил поражение в полуфинале прошлой ЛЧ от "Ливерпуля" со счетом 0:4.
Фото: Reuters
"Что произошло в Риме и Ливерпуле? Если честно, я не понимаю. Я не нахожу никакого объяснения. Особенно для того, что случилось в Ливерпуле. Такая игра, как в Риме, может случиться один раз и застать врасплох. Но затем это происходит снова в следующем же году, когда результат был в нашу пользу. И это в большей или меньшей степени похожие ситуации, так что мне сложно это объяснить.

Мы знали, что "Ливерпуль" может забить на этом стадионе, и идея была в том, чтобы это не произошло с нами еще раз. Они продолжили бороться, но мы не делали этого, хоть и были лучше. У нас все еще были шансы забить и закончить все, но мы этого не сделали. Мы знали об этом, мы были готовы, и это произошло снова", — цитирует Месси Mundo Deportivo.

Напомним, в прошлом сезоне на стадии полуфинала Лиги чемпионов "Барселона" встречалась с "Ливерпулем". Первый матч, на своем поле, "сине-гранатовые" выиграли со счетом 3:0, а в ответной игре на "Энфилде" потерпели поражение 0:4 и по сумме двух встреч в финал вышел "Ливерпуль".

Годом ранее "блауграна" покинула ЛЧ на стадии четвертьфинала в паре с итальянской "Ромой". Первый матч на "Камп Ноу" "Барселона" также выиграла, со счетом 4:1, а в ответной игре уступила 0:3 и, благодаря правилу гостевого гола, дальше прошли римляне.

В этом сезоне в 1/8 ЛЧ "Барселона" встретится с "Наполи". Первый матч состоится 26 февраля на стадионе "Сан Паоло".


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Теги: Барселона Ливерпуль Месси Примера АПЛ Лига чемпионов
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