"Безусловно, что касается футбола, то это самые лучшие 2,5 года, которые были у меня. Я с удовольствием их вспоминаю и слежу за "Эвертоном". Клуб довольно-таки близко запал мне в душу.
Год назад ездил на дерби с "Ливерпулем". Ходил на фанатскую трибуну, чтобы прочувствовать атмосферу. Меня там узнали, пофоткались, покричали, попереживали за команду", — сказал Билялетдинов на youtube-канале "Британский Стиль с Александром Елагиным".
Билялетдинов перешел в "Эвертон" летом 2009 года из московского "Локомотива". За английский клуб он провел 59 матчей и забил 8 голов.
Д. Билялетдинов: два с половиной года в "Эвертоне" - мое лучшее время в футболе
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о своем выступлении за "Эвертон".
independent.co.uk
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!