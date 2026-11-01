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Генич отреагировал на разгром "Локомотива" в первом тайме матча со "Спартаком"

Комментатор Константин Генич отреагировал на разгромный счёт в московском дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Красно-белые отправили три безответных мяча в ворота железнодорожников ещё до перерыва.

- Блин, реально обидно за "Локо", - написал Генич в своём телеграм-канале.

После первого тайма "Спартак" ведёт со счётом 3:0. Встреча проходит на "РЖД Арене" в Москве.

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