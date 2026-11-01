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Генич отреагировал на разгром "Локомотива" в первом тайме матча со "Спартаком"
Сегодня, 20:51
Комментатор Константин Генич отреагировал на разгромный счёт в московском дерби между "
Локомотивом
" и "
Спартаком
" в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Красно-белые отправили три безответных мяча в ворота железнодорожников ещё до перерыва.
- Блин, реально обидно за "Локо", - написал Генич в своём телеграм-канале.
После первого тайма "
Спартак
" ведёт со счётом 3:0. Встреча проходит на "РЖД Арене" в Москве.
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Константин Генич
Спартак
Локомотив
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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