"Главное, что удалось эмоционально ребят приподнять после Кубка". Галактионов - перед дерби со "Спартаком"

"Самое главное, что удалось немножко эмоционально ребят приподнять после неудачного матча в Кубке России. Главное было подойти именно в хорошем настроении и состоянии.
Поэтому на это был акцент, определенные детали донесли до нашей команды, как против команды соперника необходимо действовать. Посмотрим, насколько это все удастся в игре реализовать", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".
Дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет сегодня, 1 ноября, в Москве. Стартовый свисток на "РЖД Арене" прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Напомним, ранее на неделе "железнодорожники" проиграли столичному ЦСКА в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:3.