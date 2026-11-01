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"Главное, что удалось эмоционально ребят приподнять после Кубка". Галактионов - перед дерби со "Спартаком"

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о подготовке к дерби против "Спартака" в 13-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Самое главное, что удалось немножко эмоционально ребят приподнять после неудачного матча в Кубке России. Главное было подойти именно в хорошем настроении и состоянии.

Поэтому на это был акцент, определенные детали донесли до нашей команды, как против команды соперника необходимо действовать. Посмотрим, насколько это все удастся в игре реализовать", - сказал Галактионов в эфире "Матч ТВ".

Дерби между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч пройдет сегодня, 1 ноября, в Москве. Стартовый свисток на "РЖД Арене" прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Напомним, ранее на неделе "железнодорожники" проиграли столичному ЦСКА в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" и завершилась со счетом 1:3.

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