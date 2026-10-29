Как сообщает источник, Александр Сторожук входит в число кандидатов на пост главного тренера "Краснодара" в случае отставки Мурада Мусаева. Отмечается, что Сергей Галицкий держит с ним связь, но до обсуждения конкретных условий дело пока что не доходило.
Александр Сторожук является главным тренером московского "Торпедо" с конца весны 2026 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 16 матчей, одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 4 поражения. Соглашение специалиста с "автозаводцами" рассчитано до конца июня 2028 года.
Сторожук работал в "Краснодаре" с 2019 по 2023 год. Он был наставником второй и основной команд "быков".
Источник: "РБ Спорт"
Тренер из Первой лиги может сменить Мусаева в "Краснодаре"
Главный тренер клуба Первой лиги может возглавить "Краснодар" вместо Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Торпедо"