"Челси" и "Эвертон" претендуют на бразильского защитника "Лилля"

Бразильский защитник "Лилля" Габриэль заинтересовал сразу два клуба английской Премьер-лиги.

Фото: Global Look Press

По информации журналиста Данкана Каслса, на Габриэля из "Лилля" претендуют "Челси" и "Эвертон". Оба клуба готовы заплатить за 22-летнего центрального защитника 35 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что на бразильца претендует "Ювентус".



Действующее соглашение Габриэля с "Лиллем" рассчитано до 2023-го года. Transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.



В текущем сезоне защитник провёл 24 матча за "Лилль" в чемпионате Франции по футболу.