По информации журналиста Данкана Каслса, на Габриэля из "Лилля" претендуют "Челси" и "Эвертон". Оба клуба готовы заплатить за 22-летнего центрального защитника 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на бразильца претендует "Ювентус".
Действующее соглашение Габриэля с "Лиллем" рассчитано до 2023-го года. Transfermarkt оценивает бразильца в 22 миллиона евро.
В текущем сезоне защитник провёл 24 матча за "Лилль" в чемпионате Франции по футболу.
"Челси" и "Эвертон" претендуют на бразильского защитника "Лилля"
Бразильский защитник "Лилля" Габриэль заинтересовал сразу два клуба английской Премьер-лиги.
Фото: Global Look Press
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