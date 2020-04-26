"Клопп сказал: "Это сделать почти невозможно, но мы можем". Милнер - об ответной игре с "Барселоной"

Хавбек "Ливерпуля" Джеймс Милнер рассказал, как их настраивал тренер перед ответной игрой против "Барселоны" в Лиге чемпионов сезона 2018/2019.

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На стадии полуфинала "Ливерпуль" играл против "Барселоны". На выезде красные уступили 0:3, однако отыгрались дома 4:0.



- В ночь перед ответкой с "Барселоной" мы находились в отеле, и "Ман Сити" играл в ту ночь (обыграл "Лестер"). Все это добавило сил.



На следующее утро мы пришли на тренировку, и Клопп сказал: "Кто-нибудь может что-то сказать на этот счет? Ничего? Хорошо, поехали. Совершить подобное почти невозможно, но если кто-то может это сделать, то это мы", – приводит слова Милнера пресс-служба "Ливерпуля".



В текущем сезоне "Ливерпуль" после 29-ти сыгранных матчей опережает идущий вторым "Сити" на 25 очков.