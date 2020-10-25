"Роналду не соблюдал медицинский протокол. Это доказывает расследование. Мы не собираемся останавливать профессиональный футбол, но Серия А установила протокол, а затем не соблюдала его", - передает слова Спадафоры Football Italia.
Напомним, что 13 октября Роналду сдал первый положительный тест на коронавирус в расположении сборной Португалии. После этого 35-летний футболист отправился на самоизоляцию. Однако на следующий день португалец принял решение вернуться в Турин и отбывать карантин там.
В сезоне-2020/2021 Серии А Криштиану Роналду провел 2 матча, забил 3 гола, один из которых с пенальти, и сделал 1 результативную передачу.
Минспорта Италии: Роналду не соблюдал медицинский протокол
Министр спорта Италии Винченцо Спадафора обвинил форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду в нарушении карантина по коронавирусу.
Фото: ФК "Ювентус"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!