Известный инсайдер Фабрицио Романо заявил, что несмотря на слухи о скором увольнении Оле-Гуннара Сульшера, руководство манкунианцев продолжает доверять норвежскому специалисту и не ведет переговоров с другими тренерами.
Напомним, ранее сообщалось, что руководитель по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник заинтересован в том, чтобы возглавить английский клуб.
После 11 туров "МЮ" занимает 6-е место в АПЛ, у них в активе 17 очков. От лидирующего "Челси" их отделяет 9 баллов. Манкунианцы выиграли дважды в семи последних матчах во всех турнирах.
Источник: "Манчестер Юнайтед" не ведет переговоров с другими тренерами. Сульшер продолжит тренировать команду
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер останется в английском клубе.
Фото: Getty Images