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Италия одержала волевую победу над Францией в Лиге наций
Сегодня, 00:46
Сборная Италии одержала волевую победу над Францией в матче пятого тура Лиги наций УЕФА.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Благодаря победе сборная Италии набрала 10 очков и поднялась на первое место в группе 1 Лиги наций. Французы также имеют в активе 10 баллов, но располагаются на второй строчке.
Лига наций УЕФА
Лига А. Группа 1. 5 тур
Голы
: Ф. Эспозито, 26, 75 (пен), Фраттези, 63 - Олисе, 10.
Нереализованный пенальти
: С. Эспозито, 60.
Италия:
Доннарумма, Калафьори, Бастони, Скальвини, Кайоде, Барелла (Риччи, 90+2), Тонали, Фраттези (Думбия, 73), Камбьяги (Димарко, 62), Ф. Эспозито (Скамакка, 90+2), С. Эспозито (Вергара, 62).
Франция:
Меньян, Трюффер (Диуф, 77), Жаке, Упамекано, Гюсто (Кумбеди, 76), Да Кунья, Рабьо, Дуэ (Меюлю, 77), Шерки (Камавинга, 82), Олисе, Барколя (Крупи, 77).
Предупреждения:
Жаке, 13, Эспозито, 39, Бастони, 71, Крупи, 90+3.
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Сборная Италии
Сборная Франции
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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