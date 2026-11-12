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Батраков объяснил, почему не собирается придумывать новое празднование голов

Полузащитник "Галатасарая" и сборной России Алексей Батраков рассказал, почему не собирается придумывать новые способы празднования забитых мячей.
Фото: Getty Images
21-летний футболист признался, что уделяет основное внимание своему развитию, а привычный жест после голов ему предложил болельщик ещё во время выступления за "Локомотив".

- Моя первостепенная задача - развиваться на футбольном поле. Я не такой человек, который придет домой и будет думать, как отпраздновать гол.

Я рассказывал, что мое празднование предложил один из подписчиков. Когда я играл в "Локомотиве", он мне написал: "Попробуй так отпраздновать, мне кажется, тебе пойдет". Я забил два мяча "Оренбургу" и с того времени отмечаю голы таким жестом, - сказал Батраков в эфире "Матч ТВ".

Батраков перешёл в "Галатасарай" в августе 2026 года. В 13 матчах за турецкий клуб он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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