Батраков объяснил, почему не собирается придумывать новое празднование голов

- Моя первостепенная задача - развиваться на футбольном поле. Я не такой человек, который придет домой и будет думать, как отпраздновать гол.
Я рассказывал, что мое празднование предложил один из подписчиков. Когда я играл в "Локомотиве", он мне написал: "Попробуй так отпраздновать, мне кажется, тебе пойдет". Я забил два мяча "Оренбургу" и с того времени отмечаю голы таким жестом, - сказал Батраков в эфире "Матч ТВ".
Батраков перешёл в "Галатасарай" в августе 2026 года. В 13 матчах за турецкий клуб он забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.