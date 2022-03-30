Канте зимой проигнорировал предложение от "ПСЖ"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте зимой получал предложение от "ПСЖ".

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По данным источника, "ПСЖ" зимой сделал предложение Канте о потенциальном переходе в летнее трансферное окно, но полузащитник оставил оффер парижан без ответа.



Н'Голо Канте выступает за "Челси" с 2016 года, когда перебрался из "Лестера". В нынешнем сезоне на счету француза 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт Канте с лондонцами действует до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 млн евро.



Источник: журналист Адриен Гренье