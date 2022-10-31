Daily Mail: Рэшфорд хочет остаться в "МЮ", клуб решит вопрос с контрактом до января

По данным источника, "МЮ" рассчитывает решить вопрос с продлением контракта с Рэшфордом до января.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с 25-летним английским нападающим Маркусом Рэшфордом. Сам игрок также желает остаться в клубе. Сообщается, что красные дьяволы хотят до 1 января предложить игроку новый долгосрочный контракт. Если же Рэшфорд будет вызван в сборную Англии на ЧМ-22, и клуб не успеет провести переговоры о новом контракте, тогда будет активирована опция продления на один сезон.



Как сообщают СМИ, наставник "МЮ" Эрик Тен Хаг хочет, чтобы Рэшфорд остался в клубе, так как считает его центральной фигурой в своем проекте.



В нынешнем сезоне Маркус Рэшфорд провел 15 матче, забил 7 мячей и отдал 3 ассиста. Аналитический портал Transfermarkt оценивает форварда в 60 миллионов евро.



Источник: Daily Mail